Азовские археологи нашли уникальную плоскую черепицу

Азовские археологи рассказали, что им удалось обнаружить первую плоскую черепицу рядом с раскопом в Социалистическом переулке, 53. Об этом сообщает DonDay.

Специалисты рассказали, что раньше находили лишь полукруглую черепицу. Для них остается открытым вопрос, как перекладывали плоские детали.

«Два года назад мы узнали, что каменные здания Азака (прежнее название Азова — прим. «Лента.ру») имели черепичные крыши. Но черепицы были одинакового размера и формы — полукруглыми. Нам до сих пор непонятно, как их перекладывали», — рассказал заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Археологи уверены, что эту черепицу изготовили в средневековом Азаке. Вероятно, плоские детали выполняли какую-то особую функцию.

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