Студентка нашла неизвестный затопленный корабль у Куршской косы

В Калининградской области, в районе Куршской косы, студентка Евгения Родионова обнаружила неизвестный затопленный корабль — он находился на глубине 26 метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта.

Находка была сделала в ходе экспедиции по исследованию рельефа морского дна и донных осадков в районе мыса Таран. Студенты вместе с кураторами несли геофизические вахты на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров» — девушка сделала открытие во время одного из дежурств.

Отмечается, что корабль не числится в реестре затопленных судов, его длина равна 51 метру, ширина — восьми. «Видно, что на корме и баке есть пушки. Возможно, судно было с паровым котлом. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны», — рассказал кандидат географических наук Дмитрий Дорохов.

Ранее в сентябре в реке Иртыш обнаружили останки старинного корабля второй половины XIX — начала XX века. «Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы», — описал находку член совета омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Алексей Пантелеев.

