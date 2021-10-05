С Курильских островов доставили череп гигантского кашалота

С Курил на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде доставили череп гигантского кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды. Об этом сообщила пресс-служба мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК.

Отмечается, что доставка артефакта заняла 17 дней. На первом этапе пятиметровый череп кашалота переместили с отмели острова Уруп на борт поисково-спасательного судна «Алагез» и доставили в порт Владивостока. Там находку перенесли портовым краном с корабля в специально подготовленную фуру ПЭК — по российским дорогам череп преодолел более девяти тысяч километров.

Находка длиной пять метров и шириной два метра, высотой полтора метра и весом 1,2 тонны будет представлена в Зоологическом музее МГУ после проведения необходимых работ по очистке, отбеливанию и реставрации. По оценкам ученых, череп принадлежал самцу кашалота длиной 20 метров — это почти предельный зафиксированный наукой размер кашалотов.

Череп был найден в ходе совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны «Восточный бастион — Курильская гряда» на острове Уруп в 2019 году. Тем не менее, извлечь находку из земли удалось только в этом году — ранее планам исследователей мешала погода и пандемия коронавируса.

Ранее в сентябре в заповеднике «Курильский» завершили съемку материала для проекта «Южные Курилы — уникальная островная природа России». По информации издания, проект поможет перенести зрителей в мир вулканов, диких животных, редких краснокнижных растений и живописных туристических маршрутов.