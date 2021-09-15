На Сахалине пройдет «Ночь китов»

В Южно-Сахалинске 18 сентября пройдет «Ночь китов» — мероприятие, посвященное Всемирному дню морей. Об этом сообщается на официальном сайте городского парка.

На празднике любителям природы всех возрастов обещают рассказать о морских млекопитающих, которые обитают в Сахалинской области. Организаторы подготовили для участников тематические познавательные и творческие станции, а также игры, конкурсы и квест.

Проведет мероприятие клуб «Бумеранг» совместно с добровольцами из группы помощи морским животным «Друзья океана». Примут участие в празднике и местные учебно-развлекательные центры для детей: мастерская керамики, фотомастерская, детский технопарк и другие.

«Ночь китов» проводится в Южно-Сахалинске в четвертый раз. Организаторы подчеркивают, что в традиции праздника входит отказ от использования пластиковой посуды и мусора. Поэтому горячий чай и молоко будут разливать тем, кто придет со своими кружками и термосами.

