Отборочный тур Всероссийского поэтического слэма проведут в Татарстане

В Казани 17 сентября проведут отборочный тур Всероссийского поэтического слэма. Участники, которые наберут наибольшее количество баллов, смогут отправиться в турне по стране и побороться за победу в финале турнира, пишет информационное агентство «Татар Информ».

Организаторы уточнили, что отборочный этап будет включать две стадии: сначала выступят поэты, чьи стихи прошли отбор, а затем — участники, которые займут первые четыре места по числу баллов. Оценивать творчество авторов будут члены экспертной группы, состоящей из случайно выбранных зрителей. На выступление каждого из конкурсантов выделят три минуты.

Победители отборочного этапа смогут отправиться в турне по России и поучаствовать в финале Всероссийского поэтического слэма, который состоится в Красноярске. Кроме того, им обещают ценные призы.

Ранее сообщалось, что в школах Татарстана объявили о начале конкурса по сбору батареек. Отмечалось, что принять участие в конкурсе можно до ноября. В декабре региональные операторы и экологи вывезут из школ все собранные батарейки. Итоги конкурса подведут в июне следующего года в рамках акции «Эковесна» — там пройдет церемония награждения победителей.