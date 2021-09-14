Молодые ученые получили возможность выиграть денежный грант

Молодые ученые из Татарстана смогут подать заявку на участие в конкурсе «Умник» для получения двухлетнего гранта. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

По информации издания, специалисты получили возможность выиграть 500 тысяч рублей. Известно, что во время конкурса жюри рассмотрит проекты в области цифровых технологий, медицины, химических технологий, интеллектуальных производственных технологий, биотехнологий и ресурсосберегающей энергетики.

Согласно материалу, в состязании, которое продлится до ноября 2021 года, примут участие лица в возрасте от 18 до 35 лет. Отмечается, что в будущем победившие проекты могут быть коммерциализированы из-за способности приносить прибыль их создателям.

Конкурс «Умник» проводится Фондом содействия инновациям. В 2020 году было подано 170 заявок на участие, и в конечном счете денежные гранты получили 45 заявителей.

В августе стало известно, что Татарстан выиграл более 376 миллионов рублей на благоустройство парков во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».