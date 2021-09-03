В Казани вручат гранты стартапам по развитию городского хозяйства

Казанские власти направят денежные гранты 20 стартапам по развитию городского хозяйства. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ».

Известно, что 2 сентября Комитет экономического развития Казани начал прием заявок на субсидии для разработчиков проектов в сфере инновационных технологий, применимых в городском хозяйстве. Всего по итогам конкурса двадцати наиболее интересным стартапам вручат субсидии в размере 300 тысяч рублей.

Глава администрации города Ильсур Метшин заявил, что на гранты претендуют проекты, связанные с переработкой вторсырья, транспортом, коммунальным хозяйством и благоустройством городской среды. «То есть сферы, которые жизненно важны для нас всех, для горожан», — пояснил мэр.

В августе Татарстан выиграл более 376 миллионов рублей на благоустройство парков во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».