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США ввели санкции против россиянина

Минфин США внес в санкционный список россиянина Соина и Европейский институт ЮСТО

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Министерство финансов США внесло в санкционный список Европейский институт ЮСТО и его ректора, россиянина Дмитрия Соина. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

В американском Минфине заявили, что руководство указанного частного института профинансировало сотни студенческих виз для рабочих из Северной Кореи. По данным Вашингтона, некоторые из них использовали доходы от работы в России для поддержки программ КНДР по разработке оружия массового поражения.

Вашингтон также ввел новые санкции, связанные с Китаем, Мьянмой и Северной Кореей.

Виктория Кондратьева
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