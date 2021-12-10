США ввели санкции против россиянина

Министерство финансов США внесло в санкционный список Европейский институт ЮСТО и его ректора, россиянина Дмитрия Соина. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

В американском Минфине заявили, что руководство указанного частного института профинансировало сотни студенческих виз для рабочих из Северной Кореи. По данным Вашингтона, некоторые из них использовали доходы от работы в России для поддержки программ КНДР по разработке оружия массового поражения.

Вашингтон также ввел новые санкции, связанные с Китаем, Мьянмой и Северной Кореей.