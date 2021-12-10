Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссер Александр Сокуров заявил в разговоре с «Лентой.ру», что сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным далеко не все, что мог бы. Он не станет менять своего отношения к озвученным проблемам после того, как российский лидер назвал его выступление «манифестом, состоящим из страхов».

Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым. Так, режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. В ответ президент попросил кинематографиста проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему. Российский лидер напомнил также, что «кровавый период 90-х показал, чем это может закончиться». Сокуров заявил, что предлагает лишь подумать о заявленных проблемах. Путин подчеркнул, что никто не против этого, однако перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать.

Этот разговор не поменяет отношения к проблемам

Сокуров заявил «Ленте.ру», что не вправе истолковывать слова президента, однако не понимает, почему Путин отреагировал на его выступление подобным образом.

«Я не буду трактовать слова президента. Он сказал то, что сказал. Это не имеет никакого отношения ко мне, это я вам могу сказать точно. Я не знаю, почему вдруг так он среагировал, из чего сделал такие выводы, из какого текста. Я просто не знаю и не могу этого понять», — отметил Сокуров.

Режиссер подчеркнул, что разговор с президентом ни в коем случае не поменяет его отношения к озвученным во время выступления проблемам. Член СПЧ добавил, что это еще далеко не все, что он хотел бы сказать.

«Я еще не все сказал, что мог бы, поскольку мы все там были очень ограничены во времени, и условия связи были не простыми. А сказать надо было значительно больше. Но то уже лежит за пределами нашего с вами телефонного разговора», — заключил Сокуров.