Власти Норильска обещали бутерброды и чай всем застигнутым «черной пургой»

Власти Норильска в Красноярском крае пообещали, что будут предоставлять чай, кофе и бутерброды всем жителям города, столкнувшимся с необходимостью ждать транспорт из-за «черной пурги». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщается на сайте администрации Норильска.

Многие жители, застигнутые метелью накануне, были вынуждены долго и в некомфортных условиях ждать своего транспорта, который смогли пустить колоннами только к окончанию ненастья.

В администрации отметили, что решение сначала остановить движение транспорта, а затем направить его колоннами было уместным, так как видимость на дороге не превышала пяти-десяти метров.

«Считаю, что все службы сработали слаженно. Планировали отправлять колонны в Кайеркан в девять часов вечера, но, учитывая дорожную обстановку, переметы, застрявшие машины, приняли решение разместить пассажиров в Городском центре культуры и в КДЦ «Юбилейный» района Кайеркан», — резюмировал начальник Управления городского хозяйства Норильска Павел Пискунов.

Накануне более ста жителей города были вынуждены остаться на ночь в Городском центре культуры из-за «черной метели». Работники центра бесплатно угощали их сладостями, поили чаем и показывали кино. Они смогли покинуть центр культуры ближе к утру, когда трасса Норильск — Кайеркан — Алыкель была очищена от снега.

Сильная метель и морозы обрушились на Норильск в последние несколько дней. В ночь с 9 на 10 декабря порывы ветра достигали 22-27 метров в секунду. В пятницу, 10 декабря, синоптики прогнозируют температуру минус 18-23 градуса.