В российском городе из-за метели люди остались ночевать в кинотеатре

В Норильске 130 человек остались ночевать в Городском центре культуры из-за метели. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

В кинотеатре вместе с посетителями остались работники центра. Они раздали россиянам вафли и чай, а также бесплатно показывали фильмы всю ночь.

Россияне покинули кинотеатр, когда утром дорогу Норильск — Кайеркан — Алыкель открыли для всех видов транспорта. Вечером ее закрыли из-за пурги, поэтому часть жителей города и не смогла попасть домой. Помимо этого, метель ночью люди пережидали в культурно-досуговом центре «Юбилейный».

Из-за погодных условий в Норильске объявлено штормовое предупреждение. В пятницу, 10 декабря, синоптики прогнозируют температуру минус 18-23 градуса и видимость на дорогах менее 1000 метров.

Городская администрация рекомендовала жителям ограничить передвижение на личном транспорте.

Ранее все автобусы из-за метели, плохой видимости и сильного ветра остановили в Анадыре. Администрация города пообещала организовать развоз жителей села Тавайваам к их домам на спецтехнике.