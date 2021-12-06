В российском городе остановили все автобусы из-за метели

В Анадыре остановили все автобусы и отменили занятия в школах 6 декабря из-за метели

В Анадыре на Чукотке в понедельник, 6 декабря, остановили все городские автобусы из-за сильного ветра, метели и плохой видимости. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снежные заносы, плохая видимость), а также в целях обеспечения безопасности на дорогах все городские автобусы приостанавливают движение по маршрутам до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Администрация города пообещала организовать развоз жителей села Тавайваам к месту жительства на спецтехнике совместно с поисково-спасательной группой ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы» и пожарной частью.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации Анадыря, занятия в школах города отменены.

Кроме того, два местных рейса из Марково не вылетели по метеоусловиям, прибытие задерживается. Также откладывается отправление рейсов в Залив Креста, Певек, Марково, Петропавловск-Камчатский.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей страны об аномально суровой погоде в ряде регионов. По его словам, в Северо-Западном федеральном округе наступит аномально холодная погода. Так, в Мурманской области и Карелии будет минус 17–22 градуса, а в Вологодской области — до минус 29 градусов. В Ленинградской области столбики термометров опустятся до минус 14–19 градусов.