Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году

ФАС: цены на услуги ЖКХ в России вырастут в 2022 году на четыре процента

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) вырастут в 2022 году максимум на четыре процента, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».

Как отметили в ведомстве, ФАС намерена сдерживать тарифы на уровне четырех процентов, повышение должно произойти в июле. В 2021 году цены увеличились на 3,3 процента. По словам специалистов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.

Как объяснил эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян, при установлении тарифов антимонопольная служба опирается на прогноз социально-экономического развития страны. По прогнозу Центробанка, рост цен в 2022 году составит 4-4,5 процента, на конец 2021-го — 7,4-7,9 процента. Повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции.

Ранее генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко заявил, что россияне имеют право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ, оказанные поставщиками тепла, воды и других ресурсов.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль Украины лег на обратный курс
В Евросоюзе назвали условия восстановления дипмиссии в Афганистане
Экспорт российских вакцин установил рекорд
Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП
Киев передал США список потребностей для Вооруженных сил Украины
105-летняя женщина прошла марафонскую дистанцию и поделилась секретом долголетия
На Украине переговоры Путина и Байдена назвали абсолютным поражением Киева
Автомошенники придумали новую схему подстав на дороге
52-летняя Дженнифер Энистон снялась в белье для обложки журнала
Путин заявил о желании НАТО превратить Россию в «Московию»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter