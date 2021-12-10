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Тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли без головы и рук

Тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли без головы и рук в Тульской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Тульской области найдено тело пропавшего две недели назад подполковника Росгвардии. Об этом сообщает издание Baza.

Погибший служил оперуполномоченным по особо важным делам в СОБР. Он ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей женой.

Его тело обнаружили в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У него не было головы и кистей рук, а на груди и ногах имелись осколочные ранения. Рядом с погибшим нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Эти предметы направлены в криминалистический центр на экспертизу.

Правоохранители предполагают, что офицер покончил с собой.

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Любовь Ширижик
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