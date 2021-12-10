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В Росгвардии прокомментировали гибель подполковника в Тульской области

Росгвардия подтвердила гибель найденного в Тульской области без рук и головы подполковника
Начало событий в новости Тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли без головы и рук

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Росгвардии подтвердили гибель подполковника в Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер», — заявил представитель Росгвардии.

По факту обнаружения силовика погибшим возбуждено уголовное дело.

Ранее 10 декабря сообщалось, что тело оперуполномоченного по особо важным делам в СОБР нашли в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У него не было головы и кистей рук, а на груди и ногах имелись осколочные ранения. Рядом с погибшим нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Эти предметы направлены в криминалистический центр на экспертизу.

Офицер ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей женой. Правоохранители предполагают, что он покончил с собой.

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Любовь Ширижик
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