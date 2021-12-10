В Росгвардии прокомментировали гибель подполковника в Тульской области

В Росгвардии подтвердили гибель подполковника в Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер», — заявил представитель Росгвардии.

По факту обнаружения силовика погибшим возбуждено уголовное дело.

Ранее 10 декабря сообщалось, что тело оперуполномоченного по особо важным делам в СОБР нашли в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У него не было головы и кистей рук, а на груди и ногах имелись осколочные ранения. Рядом с погибшим нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Эти предметы направлены в криминалистический центр на экспертизу.

Офицер ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей женой. Правоохранители предполагают, что он покончил с собой.