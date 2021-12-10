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Тимати снялся с голым торсом в бриллиантовом колье и вызвал споры в сети

Тимати поделился фото в трусах Tom Ford и бриллиантовом колье и вызвал споры среди фанатов

Фото: @timatiofficial

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, поделился кадрами откровенной съемки и вызвал споры среди фанатов. Соответствующие фото и комментарии пользователей появились в Instagram.

38-летний музыкант позировал с голым торсом в темных джинсах, из-под которых видны трусы люксового бренда Tom Ford. Кроме того, рэпер надел ремень и колье с бриллиантами из ассортименте ювелирного дома Dave Bling.

«Гучи Дед глазами @valentin_blokh», — подписал артист пост, который набрал 171 тысячу лайков. Известно, что автором снимков выступил фотограф Валентин Блох, который неоднократно сотрудничал с российскими знаменитостями и ведущими отечественными журналами.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Тимати, о чем принялись писать в комментариях. Таким образом, одни раскритиковали певца: «Фотошопа больше, чем у всех твоих бывших вместе взятых», «Сколько фотошопа», «Что за гей», «На одежку от том форда хватило только на труселя», «С чего вы взяли, что вы Гуччи дед?», «Не очень в вашем возрасте так сниматься».

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом рэпера. «Красавчик», «Вот это пресс», «Держите себя в форме!», «Все бы деды были такими», «Ничего такой дед», «Что за машина?», «Ну красавчик же», «Сочный, мощный», «Реально шикарный», — хвалили юзеры.

В мае Тимати похвастался перед фанатами новым автомобилем. Мужчина приобрел спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. На размещенных в Instagram кадрах певец зашел в салон вместе с сыном Ратмиром. На тот момент цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» составляла 39,7 миллиона рублей.

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Карина Черных
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