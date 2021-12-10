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В Нижнем Новгороде откроется новогодняя ярмарка

На площади Горького в Нижнем Новгороде 25 декабря откроется новогодняя ярмарка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Нижнем Новгороде 25 декабря откроется новогодняя «Горьковская ярмарка-800». Павильоны установят в сквере на площади Горького. Об этом сообщили на сайте городской администрации со ссылкой на департамент развития предпринимательства Нижнего Новгорода.

Глава департамента Александр Симагин подчеркнул, что на ярмарке можно будет купить уникальные товары, которых нет в масс-маркете. «И еще один плюс, уже для предпринимателей — они смогут представить свою продукцию напрямую жителям», — добавил чиновник.

На площади Горького установят 20 торговых домиков, где будут продаваться новогодние подарки, сувениры ручной работы, украшения, игрушки, сладости, текстиль, сыр, мед, пряники и другая праздничная продукция. В частности, гости ярмарки смогут попробовать традиционный русский сбитень и безалкогольный глинтвейн.

Отмечается, что 25 и 26 декабря на ярмарке пройдет праздник с участием ростовых кукол: мишек, снеговиков, скоморохов и других, а с 30 декабря по 3 января включительно — Деда Мороза и Снегурочки.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00 до 9 января.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка посетили Вологду. Это первый город, в который прибыл поезд новогоднего волшебника в рамках его путешествия по России.

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Варвара Кошечкина
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