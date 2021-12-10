Соратник «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова вышел по УДО

В Вологодской области суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) одного из лидеров Тамбовской ОПГ Вячеслава Дрокова. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, к моменту подачи ходатайства в Шекснинский районный суд осужденный отбыл две трети своего срока. На решение судьи повлияла положительная характеристика, данная заключенному администрацией колонии. Он регулярно получал поощрения и принимал активное участие в жизни отряда и исправительного учреждения. В криминальном мире вышедший по УДО Дроков известен как один из ближайших соратников осужденного на 25 лет «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина).

В 2007 году Дроков был осужден на 21 год колонии, позже ему сократили срок до 19 лет заключения. Он был одним из видных деятелей Тамбовской ОПГ, одной из наиболее влиятельных и жестоких преступных группировок города в девяностые и нулевые.

Ее лидер Владимир Барсуков (Кумарин) в 2019 году был осужден на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества. Кроме того, Барсукову предъявлено обвинение в организации убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой.