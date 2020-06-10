Лидера Тамбовской ОПГ этапировали в Санкт-Петербург по делу Старовойтовой

Лидер Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), также называемый «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, Владимир Барсуков (Кумарин) этапирован в Северную столицу в рамках дела об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом в среду, 10 июня, «Ленте.ру» сообщил его адвокат Сергей Афанасьев.

По словам юриста, осужденный сейчас находится в следственном изоляторе «Кресты». Ожидается проведение очных ставок, в том числе с главным свидетелем обвинения Михаилом Глущенко, а затем Барсукову предъявят обвинение в окончательной редакции, уточнил он.

Ранее Барсуков находился в колонии Кировской области.

В 2019 году он был осужден на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества. Также Барсукову предъявлено обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Приговоры по делу о ее убийстве были вынесены восьмерым участникам преступления.

Лидера Тамбовской ОПГ задержали в 2007 году. Это была одна из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, ОПГ была создана в конце 1980 годов из молодых спортсменов Тамбовской области.

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