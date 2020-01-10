Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом

Лидер Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), также называемый «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, Владимир Барсуков (Кумарин) прибыл в лечебную исправительную колонию в Кировской области. Об этом сообщил «Фонтанке» адвокат Константин Кузьминых.

По словам защитника, его доверитель проведет в этом спецучреждении ближайшие полгода.

ЛИУ-12 (лечебно исправительное учреждение) расположено в городе Кирово-Чепецке. Там отбывают наказание осужденные, страдающие от активной формы туберкулеза.

На официальном сайте колонии указано, что заключенные обеспечиваются высококвалифицированной медицинской помощью. В частности, в ЛИУ-12 имеется отделение легочной хирургии, в котором «впервые в стране была проведена операция на легких в условиях пенитенциарной системы». Тюремными врачами «разработаны и внедрены десятки высокоэффективных методик оперативного лечения туберкулеза».

По словам адвоката, Барсуков пробудет в ЛИУ-12 до суда по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Весной осужденному привезут в колонию материалы уголовного дела для ознакомления, после чего этапируют в Петербург на судебный процесс.

3 декабря 2019 года сообщалось, что Барсукова отправили в колонию для отбытия наказания.

20 марта 2019 года его приговорили к 24 годам заключения за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества.

После приговора Барсукова обвинили в причастности к гибели Старовойтовой и заказных убийствах своих знакомых Георгия Позднякова и Яна Гуревского в начале 2000-х годов.

Лидера Тамбовской ОПГ задержали в 2007 году. Эта была одна из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, ОПГ была создана в конце 1980 годов из молодых спортсменов Тамбовской области.

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