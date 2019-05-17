Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга

Сайт 47news опубликовал фото кабинета Владимира Барсукова (Кумарина), лидера Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), которого до ареста в 2007 году называли «ночным губернатором» Санкт-Петербурга.

Как отмечает издание, кабинет с камином был выполнен в стиле наполеоновский ампир. Стол Кумарина украшал письменный набор из малахита с механическими часами, песочные часы и массивная позолоченная фигурка бородатой Головы — брата злого колдуна Черномора из «Руслана и Людмилы».

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Лидер Тамбовской ОПГ сидел в кресле из черной кожи, а за его спиной располагались массивные книжные полки. На них стояли как православные иконы, так и около 50 различных книг — от «Журналиста» и «Мента» Андрея Константинова до учебника по химии. Кроме того, в кабинете Кумарина всегда была подборка свежих петербургских газет.

7 апреля сообщалось, что Барсуков (Кумарин) не признал свою вину по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Обвинение по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») было предъявлено Барсукову 5 апреля.

Ранее он был признан виновным в создании Тамбовской ОПГ. В марте 2019 года Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу.

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