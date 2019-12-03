«Ночного губернатора» Петербурга отправили в колонию

Создатель Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), также называемый «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, Владимир Барсуков (Кумарин) отправлен в колонию за ряд тяжких преступлений. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Барсукова отправили в пенитенциарное учреждение в Кировской области. В 2019 году он был осужден на 24 года за заказное убийство, серии рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества. Задержан он был в 2007 году. От итогового срока 63-летнему Барсукову осталось сидеть 14 лет.

По словам Сергея Афанасьева, одного из адвокатов осужденного, Барсукова включили в этап после того, как прошли все апелляции и законных оснований для его пребывания в следственном изоляторе «Кресты» не осталось.

Второй адвокат Константин Кузьминых добавил, что следственные действия сейчас не ведутся и суды не назначены. Адвокаты подчеркнули, что не знают точного местонахождения своего подзащитного.

Барсуков остается фигурантом еще трех уголовных дел: ему предъявлено обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, а также заказ двух убийств своих знакомых — Георгия Позднякова и Яна Гуревского в начале 2000-х годов.

11 сентября сообщалось, что в запасниках центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга обнаружены ценные вещи, принадлежавшие Барсукову. По предварительным данным, ценности были вывезены из его квартиры во время обысков, прошедших там еще в 2007 году. Как отметил адвокат осужденного, для этих целей оперативникам понадобились два грузовика. После обысков его клиент обратился к следователям с просьбой о возврате вещей, однако те просто пропали.

Тамбовская ОПГ, которой, как считает следствие, руководил Барсуков, была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, создана она была еще в конце 1980 годов из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Барсуков был задержан в 2007-м, став к тому моменту крупным бизнесменом.

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