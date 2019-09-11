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Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга

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Владимир Барсуков

В запасниках центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга обнаружены ценные вещи, принадлежащие создателю Тамбовской организованной преступной группировки — Владимиру Барсукову (Кумарину). Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РЕН ТВ.

В распоряжении канала оказались фотографии комнаты, расположенной на верхних этажах музея, где хранилось более 200 предметов, принадлежащих Барсукову, также известному как «ночной губернатор» Петербурга. В деревянных коробках оказались православные иконы, подсвечники, шкатулки и картины. Как уточнил замдиректора по безопасности музея Игорь Гладких, все они были переданы туда на хранение.

По предварительным данным, ценности были вывезены из квартиры Барсукова во время обысков, прошедших там еще в 2007 году. Как отметил адвокат осужденного, для этих целей оперативникам понадобились два грузовика. После обысков его клиент обратился к следователям с просьбой о возврате вещей, однако те просто пропали.

Суд постановил вернуть вещи родственникам осужденного. Данное решение уже обжаловала прокуратура.

17 мая были опубликованы фото рабочего кабинета Барсукова. Он выполнен в стиле наполеоновский ампир. Стол украшал письменный набор из малахита с механическими часами, песочные часы и массивная позолоченная фигурка.

Ранее Барсуков был признан виновным в создании Тамбовской ОПГ. В марте его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу.

Тамбовская ОПГ, которой, как считает следствие, руководил Кумарин, была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, создана она была еще в конце 1980 годов из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Барсуков был задержан в 2007-м, став к тому моменту крупным бизнесменом.

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