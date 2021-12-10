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В Белоруссии начали испытания модернизированного «Урагана»

На Осиповичском полигоне в Белоруссии начали испытания РСЗО «Ураган-М»

Фото: войсковая часть 12147

На Осиповичском полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады вооруженных сил Белоруссии проходят испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган-М». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Осиповичского гарнизона, гвардии полковника Алексея Ратушного.

По словам Ратушного, государственные испытания проходит боевая машина 9П140МБ и транспортно-заряжающая машина 9Т452МБ из состава РСЗО «Ураган-М». Модернизированные машины основаны на шасси МАЗ-6317. Новые машины заменили устаревшие ЗИЛ-135ЛМ. РСЗО получила современные средства связи и автоматизации.

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Машины испытали в ходе марша по пересеченной местности. Также расчеты провели пуски реактивных снарядов. Начальник гарнизона отметил, что опытные образцы соответствуют заявленным требованиям.

Ранее стало известно о перевооружении 338-й гвардейской реактивной бригады. Источники газеты «Известия» в Министерстве обороны России сообщили, что военные получат РСЗО «Торнадо-С» и высокоточные боеприпасы.

В марте источники в оборонном ведомстве России сообщили, что РСЗО «Смерч» заменят машинами «Торнадо» с автоматизированной системой наведения.

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Даниил Иринин
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