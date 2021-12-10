Тигрица вернулась к замеченным на дороге в Приморье детенышам

В Приморском крае амурская тигрица вернулась к трем детенышам, которые накануне были замечены без матери на дороге. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства края Алексей Суровый, после того, как местные жители сообщили об обнаружении тигрят, охранять животных были направлены специалисты оперативной группы Госохотнадзора. Эксперты также занялись поисками тигрицы — найти ее удалось спустя сутки.

«Тигрица может оставить выводок на срок до трех недель, чтобы добыть пропитание. В данном случае любопытные малыши вышли к дороге, чем поставили себя в уязвимое положение. Возраст тигрят оценивается в полгода», — пояснил Суровый, добавив, что теперь тигриное семейство воссоединилось.

Ранее сообщалось, что водители заметили трех тигрят у дороги в Анучинском районе. Детеныши сидели на обочине, при этом взрослых особей рядом с ними не было.