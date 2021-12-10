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Частный вертолет совершил аварийную посадку в российском регионе

МЧС: частный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии, на борту был один человек

Фото: Pixabay

Частный вертолет совершил авариную посадку в Бурятии, об этом сообщается на сайте МЧС по российскому региону.

Сигнал от оперативного дежурного Сибирского авиационно-спасательного центра города Новосибирска поступил в 11:06 по местному времени (7:06 по московскому) в Центр управления в кризисных ситуациях. Сообщалось, что аварийный сигнал сработал у частного семиместного вертолета IAR 316B в районе населенного пункта Выдрино Кабанского района.

Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в Выдрино. Его состояние уточняется.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе сгорел вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2, в результате инцидента никто не пострадал. На борту судна находились один член экипажа и два пассажира.

Марина Совина
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