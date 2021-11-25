В российском регионе сгорел вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет

В Ханты-Мансийском автономном округе сгорел вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «112».

Вертолет следовал по маршруту Лангепас — месторождение Покачинефтегаз. На борту судна находились один член экипажа и два пассажира.

По сведениям РЕН ТВ, следователи уже выясняют обстоятельства инцидента с вертолетом Ми-2. Одного члена экипажа и двух пассажиров доставили в Когалым резервным бортом.

3 ноября самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек — граждане России, Белоруссии и Украины. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.