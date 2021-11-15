Оценены действия экипажа упавшего под Иркутском Ан-12

Минтранс Белоруссии: экипажу упавшего у Иркутска Ан-12 не хватило времени, чтобы спастись

В Министерстве транспорта Белоруссии оценили действия экипажа упавшего под Иркутском самолета Ан-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Артема Сикорского.

По мнению специалиста, членам экипажа не хватило времени на то, чтобы не допустить катастрофы и спастись. «Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна», — заявил Сикорский.

Он также сообщил, что белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию о катастрофе, чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем.

Самолет Ан-12 3 ноября упал в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек — граждане России, Белоруссии и Украины. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.