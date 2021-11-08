Обломки потерпевшего крушение Ан-12 изучат эксперты МАК

Часть обломков потерпевшего крушение самолета Ан-12 отправили в аэропорт Иркутска. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Изучением обломков займутся эксперты Международного авиационного комитета (МАК). Им предстоит выяснить точную причину авиакатастрофы.

«7 ноября вывезены четыре двигателя и лопасти самолета, проведена санитарная обработка территории крушения на площади 200 квадратных метров. Сегодня спланированы работы по вывозу оставшихся обломков Ан-12», — говорится в сообщении властей Иркутской области.

Отмечается, что после вывоза оставшихся фрагментов воздушного судна Министерство лесного комплекса Иркутской области проведет рекультивацию почвы на месте авиакатастрофы.

Самолет Ан-12 3 ноября упал в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек — граждане России, Белоруссии и Украины.

Позже специалисты нашли на месте крушения оба черных ящика. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь. Спасателям удалось отыскать тела всех погибших на месте авиакатастрофы.