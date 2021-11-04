На месте падения Ан-12 в Иркутской области нашли второй черный ящик

На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружили второй бортовой самописец

Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил, что на месте крушения Ан-12 в Иркутской области нашли второй бортовой самописец, передает РИА Новости.

«На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой изъят, параметрический в хвостовой части еще нет», — подчеркнул источник. Ранее специалисты обнаружили на месте крушения воздушного судна первый черный ящик.

Также стало известно, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил гибель генерального директора и первого замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрия Володина и Олега Вишнева.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС нашли тела шестерых человек, находившихся на борту разбившегося в Иркутской области Ан-12. Всего на борту самолета были девять человек, вулючая пять членов экипажа и четырех человек, сопровождающих груз.

Самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области 3 ноября. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.

