Пилот рассказал о проблемах разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин заявил, что погодные условия и возраст самолета могли стать причиной крушения Ан-12 в Иркутской области. По его словам, система навигации самолета, разработанная еще в 60-70 годах, устарела. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Конечно, хорошая машина. Но сейчас язык не поворачивается говорить такие вещи. Ну 40 лет как минимум этому самолету. Наверное, чуть постарше», — сказал Базыкин и отметил, что летчики такие аппараты называют «будильниками».

Пилот уточнил, что приборы Ан-12 не отвечают современным аэропортовым приемам. «Аэропорты его видят, но он не видит землю. Нет обратной связи», — рассказал еще об одной проблеме летчик и заметил, что в настоящее время на Ан-12 летают в основном только летчики-испытатели.

Также Базыкин высказал предположение, что авиакатастрофа могла произойти из-за обледенения техники. «Был снегопад мокрый. Это значит, на высоте мог схватить обледенение. На кромке нарастает лед, на рулях высоты (…). Не хватило руля, высоты, и клюнул носом», — заключил эксперт.

По данным источника ТАСС в авиационных службах, рухнувший под Иркутском самолет Ан-12 был построен более 53 лет назад и эксплуатировался с 1968 года. Он был изготовлен на Ташкентском механическом заводе, входил в состав ВВС СССР, после чего из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways, а оттуда уже в «Гродно». Его использовали только для перевозки грузов.

3 ноября самолет Ан-12 осуществлял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». В районе населенного пункта Пивовариха при заходе на второй круг он потерпел крушение. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все члены экипажа. Тела пятерых были найдены на месте падения самолета после тушения пожара.