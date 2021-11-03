В Росавиации раскрыли подробности о потерпевшем крушение под Иркутском Ан-12

Грузовой самолет Ан-12, который потерпел крушение под Иркутском, возвращался после доставки продуктов на Чукотку. Такие подробности раскрыли в Росавиации, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что во время захода на посадку экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о необходимости уйти на второй круг.

В Росавиации добавили, что, по предварительным данным, на борту находились 7 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источники сообщил, что погибли два человека.

О крушении грузового самолета Ан-12 стало известно в среду, 3 ноября. Воздушное судно пропало с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Разбившийся грузовой самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

По информации ТАСС, разбившийся самолет был построен более 53 лет назад. Источник агентства также добавил, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.