Появились подробности о рухнувшем в Иркутской области самолете Ан-12

ТАСС: рухнувший под Иркутском самолет Ан-12 был построен более 53 лет назад

Рухнувший под Иркутском самолет Ан-12 был построен более 53 лет назад и эксплуатировался с 1968 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Самолет был изготовлен на Ташкентском механическом заводе, он был в составе ВВС СССР, после чего из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways, а оттуда уже в «Гродно». Его использовали только для перевозки грузов.

По данным другого собеседника агентства, самолет был в нормальном техническом состоянии.

Самолет Ан-12 пропал с радаров 3 ноября, когда выполнял рейс из Якутска в Иркутск. Как сообщили в Росавиации, борт возвращался после доставки продуктов на Чукотку. По данным ведомства, на борту находилось семь человек. По одной из версий, выжили пять человек, по другой — погибли двое пилотов.

По факту крушения Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).