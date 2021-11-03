В МЧС раскрыли подробности крушения Ан-12 в Иркутской области

Разбившийся в Иркутской области самолет Ан-12 загорелся при падении. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.
По данным РЕН ТВ, горение происходит в двух частях фюзеляжа, вокруг горит трава на площади 300 квадратных метров.
В экстренных службах ТАСС уточнили, что пожар пока не потушен.
Самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в Иркутской области ранее 3 ноября. Позднее стало известно, что он разбился. Предварительной причиной крушения могла стать ошибка пилотирования либо техническая неисправность воздушного судна. По предварительным данным, на борту находились восемь человек.