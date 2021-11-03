Названы предварительные причины крушения Ан-12 в Иркутской области

Причиной крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области могла стать ошибка пилотирования. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Так, по словам собеседника агентства, летчики могли превысить угол атаки или слишком поздно принять решение об уходе на второй круг. По другой версии, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности воздушного судна: например, из-за отказа двигателя после столкновения с птицами.

В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что в качестве еще одной причины крушения Ан-12 рассматривается плохая погода.

Ранее 3 ноября сообщалось, что самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в Иркутской области. Отмечалось, что авиалайнер перестал выходить на связь на высоте 240 метров после ухода на второй круг.

Позже стало известно, что воздушное судно разбилось при заходе на посадку в Иркутске.