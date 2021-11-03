Самолет пропал с радаров в Иркутской области

РЕН ТВ: в Иркутской области пропал с радаров самолет Ан-12, летевший в Якутск

В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12, летевший из Иркутска в Якутск. Об инциденте сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Пока неизвестно, сколько человек находится на борту воздушного судна.

Как пишет Telegram-канал SHOT, самолет перестал выходить на связь на высоте 240 метров после ухода на второй круг. Далее его метка пропала.

Ранее в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет L-410 с 20 парашютистами и двумя членами экипажа на борту. В результате крушения погибли 16 человек. Власти Татарстана в качестве вероятной причины крушения назвали отказ одного из двигателей воздушного судна