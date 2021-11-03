Самолет пропал с радаров в Иркутской области

В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12, летевший из Иркутска в Якутск. Об инциденте сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.
Пока неизвестно, сколько человек находится на борту воздушного судна.
Как пишет Telegram-канал SHOT, самолет перестал выходить на связь на высоте 240 метров после ухода на второй круг. Далее его метка пропала.
Ранее в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет L-410 с 20 парашютистами и двумя членами экипажа на борту. В результате крушения погибли 16 человек. Власти Татарстана в качестве вероятной причины крушения назвали отказ одного из двигателей воздушного судна