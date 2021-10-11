Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Татарстане

Минздрав: один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе в Татарстане. По данным ведомства, один из пострадавших находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом в понедельник, 11 октября, пишет РИА Новости.

По пятерым другим пострадавшим прогнозы благоприятные. Садыков сообщил, что двое из них в настоящее время переведены из реанимации в отделение травматологии.

О том, что легкомоторный самолет L-410 с 20-ю парашютистами двумя членами экипажа на борту пропал с радаров, стало известно в воскресенье, 10 октября. В результате крушения погибли 16 человек. Среди них — командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы.

Власти Татарстана в качестве вероятной причины крушения назвали отказ одного из двигателей воздушного судна и сообщили, что выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших.