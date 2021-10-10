Опознание тел погибших при крушении самолета L-410 начнется 11 октября

Опознание тел погибли в результате крушения самолета L-410 в Татарстане начнется в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — начальник Управления по работе с территориями главы республики Ильнур Гарипов, передает ТАСС.

Тела жертв крушения перевезут в Набережные Челны. «Завтра с утра нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. (...) Эксперты будут работать сегодня всю ночь», — сказал Гарипов.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мезелинском районе Татарстана ранее 10 октября, в результате погибли 16 человек. На момент крушения в самолете находились 20 парашютистов и два пилота. Выживших госпитализировали.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.