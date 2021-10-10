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По факту крушения самолета с парашютистами в Татарстане возбудили уголовное дело

СКР: возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного L-410 в Татарстане
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета L-410 в Мезелинском районе республики Татарстан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 384 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ», — говорится в сообщении. Случившееся квалифицируется как «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

При жесткой посадке L-410 погибли 16 человек. На момент крушения на самолете находились 20 парашютистов и два пилота. Выжившие были госпитализированы. Место происшествия осматривают следователи Центрального военного округа. В настоящий момент сотрудники ведут допрос очевидцев авиакатастрофы.

Ранее стало известно, что возможной причиной крушения легкомоторного самолета L-410 близ города Мензелинск в Татарстане мог стать отказ одного из двигателей воздушного судна.

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