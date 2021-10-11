Власти назвали сумму компенсаций семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане

Семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Татарстане выплатят по одному миллиону рублей. Такую сумму компенсаций назвали в пресс-службе президента республики, передает ТАСС.

Там добавили, что, согласно подписанному постановлению, по 400 тысяч рублей будет выплачено россиянам, здоровью которых был нанесен тяжкий или средний вред. Компенсацию в 100 тысяч рублей получат пассажиры самолета с легкими травмами.

О том, что легкомоторный самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов и два члена экипажа , пропал с радаров, стало известно в воскресенье, 10 октября. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Власти Татарстана назвали отказ одного из двигателей воздушного судна вероятной причиной крушения борта L-410. Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.

