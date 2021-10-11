Россиянин опоздал на разбившийся самолет и остался жив

Житель Башкирии Александр Цывинский опоздал на самолет L-410 с парашютистами, разбившийся в Татарстане 10 октября, благодаря чему остался жив, сообщает UFA1.

Мужчина рассказал, что не смог попасть на рейс, потому что его отвлек телефонный разговор. Однако в самолете летел его брат, который погиб при крушении.

«Произошла путаница в списках, я записался, но опоздал на взлет. Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — рассказал россиянин. По одной из версий, у его брата был день рождения 4 октября, а экстремальный прыжок должен был стать его подарком. Ему исполнилось 18 лет.

Утром в воскресенье, 10 октября, стало известно, что легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Республики Татарстан. По информации МЧС, на борту было 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.

