Турция выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане

МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолета в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству РФ», — гласит заявление. В ведомстве также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе.

Утром в воскресенье, 10 октября, стало известно, что легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Республики Татарстан. По информации МЧС, на борту было 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.