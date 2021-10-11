Опубликовано последнее видео парашютистов перед крушением самолета в Татарстане

На последнем опубликованном перед крушением L-410 видео парашютисты улыбаются и шутят

Опубликовано последнее видео, снятое за несколько минут до взлета легкомоторного самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане. Кадры появились в Telegram-канале «112».

Ролик записан на фоне воздушного судна. В нем парашютисты по очереди называют имена, номер упражнения и говорят «к прыжку готов, система осмотрена». При этом участники полета улыбаются и шутят.

Ранее глава Минздрава Татарстана Марат Садыков рассказал о состоянии выживших в авиакатастрофе. По данным ведомства, один из пострадавших находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По пятерым другим пострадавшим прогнозы благоприятные. Садыков сообщил, что двое из них в настоящее время переведены из реанимации в отделение травматологии.

В воскресенье, 10 октября, самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов и два члена экипажа, пропал с радаров и совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Республики Татарстан. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Власти Татарстана назвали отказ одного из двигателей вероятной причиной крушения L-410. Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.

В пресс-службе президента республики сообщили, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей.