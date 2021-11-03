Появились данные о погибших при падении Ан-12 под Иркутском

«112»: при крушении самолета Ан-12 под Иркутском погибли два человека

Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что борт рухнул при посадке, судьба еще шестерых пассажиров неизвестна.

Ранее стало известно, что в Иркутской области с радаров пропал Ан-12, летевший из Иркутска в Якутск. Позже в Сибирском авиационном спасательном центре сообщили, что самолет разбился. «По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — рассказали в центре.

По данным МЧС, на борту находились восемь человек, официальных данных о пострадавших и погибших нет.