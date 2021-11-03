Пропавший с радаров самолет в Иркутской области разбился

МЧС: разбился самолет Ан-12, который пропал с радаров в Иркутской области

Самолет Ан-12, пропавший с радаров в Иркутской области, разбился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По предварительной информации, воздушное судно разбилось при заходе на посадку в Иркутске.

О происшествии стало известно 3 ноября. Самолет Ан-12, летевший по маршруту Якутск — Иркутск перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Ране сообщалось о жесткой посадке воздушного судна L-410. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. В результате ЧП пострадали 12 человек, четверо погибли.