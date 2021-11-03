Стало известно число людей на борту разбившегося под Иркутском Ан-12

В МЧС сообщили, что на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились 8 человек

На борту грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение под Иркутском, находились, по предварительным данным, восемь человек. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что воздушное судно пропало с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.

Также стало известно, что разбившийся самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».Он направлялся из Якутска в Иркутск.

На место крушения выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным Telegram-канала «112», погибли два человека.

