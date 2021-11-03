Появились подробности о действиях экипажа рухнувшего в Иркутской области Ан-12

ТАСС: экипаж рухнувшего под Иркутском Ан-12 доложил о необходимости уйти на второй круг

Экипаж рухнувшего под Иркутском самолета Ан-12 перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к экстренным службам.

Собеседник агентства добавил, что самолет выполнял транзитный рейс через Якутск и Иркутск, совершая в городах технические посадки. Он перевозил продукты.

3 ноября самолет Ан-12 совершал полет из Якутска в Иркутск, когда пропал с радаров. Позднее появились сообщения о том, что он потерпел крушение. По предварительным данным, на борту находились восемь человек. По одной из версий, выжили пятеро из них, по другой — погибли двое пилотов.

Как сообщили в МЧС, при падении воздушное судно загорелось. Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования либо техническая неисправность судна.