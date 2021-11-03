Появились данные о выживших в катастрофе Ан-12 под Иркутском

Источник: 5 человек выжили при крушении Ан-12 под Иркутском, 2 погибли

При крушении самолета Ан-12 в Иркутской области выжили пять человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Согласно информации собеседника агентства, пострадавшим оказывают помощь медики. Также появились данные о том, что оба пилота воздушного судна погибли.

При этом ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что все находившиеся на борту члены экипажа Ан-12 стали жертвами авиакатастрофы.

О крушении грузового самолета Ан-12 стало известно в среду, 3 ноября. По предварительным данным МЧС, на борту находились семь человек. Воздушное судно пропало с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Возможными причинами ЧП названы ошибки пилотирования или технические неисправности.