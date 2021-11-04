Названы сроки опознания тел погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев назвал сроки, за которые должна быть проведена генетическая экспертиза для опознания тел погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области. По его словам, она должна занять до трех дней, сообщает РИА Новости.

«Мы определились, что в течение двух дней проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трех дней», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС нашли тела шестерых человек, которые находились на борту разбившегося в Иркутской области Ан-12. Всего на борту Ан-12 было девять человек. В их числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз.

Самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области 3 ноября. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.