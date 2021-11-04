На месте крушения Ан-12 нашли тела шестерых погибших

Спасатели МЧС нашли тела шестерых человек, которые находились на борту разбившегося в Иркутской области Ан-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя главка МЧС по региону Андрея Рябоволова.

Всего на борту Ан-12 было девять человек. В их числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз.

Также Рябоволов заявил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шести человек.

Ранее сообщалось, что генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» находились на борту разбившегося Ан-12. Руководство ООО АТК «Заполярье» сопровождало остальной экипаж. Два пассажира улетали обратно, поэтому на борту Ан-12 должны были находиться девять человек.

Самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области 3 ноября. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.